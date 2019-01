TIPPHETKED JA TÄISPIKKUSES | TalTech kaotas kindlalt Eesti-Läti liiga liidrile

Võitjatele tõid Rihards Lomazs 19 ning Jonathan Arledge 15 punkti. Kaotajate edukamad olid Toomas Raadik 13 ja Jaan Puidet 12 silmaga.

Ventspils on 17 võidu ja ühe kaotusega jätkuvalt liiga liider. TalTech on üheksa võidu ja kaheksa kaotusega kuues.

ENNE MÄNGU:

BK Ventspils - TALTECH

19.01.2019, kell 17:00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Delfi TV, Tallinna TV, Best4Sport TV, Delfi LV

Turniiritabelis 16 võidu ja ühe kaotusega ainuliidriks olev Ventspils kohtus TALTECH-iga (9-7) hooaja teises mängus. Päev varem tunnistati BC Kalev/Cramo 97:85 paremust ning järgmine matš polnud sugugi kergem. TALTECH kaotas poolaja 18 punktiga, aga kolmanda veerandaja 24:15 paremus tõi põnevuse tagasi. Vahe kahanes viimase neljandiku alguses ka seitsmele punktile, kuid Läti tippklubi ei lasknud vastaseid sellest enam lähemale ja teenis kokkuvõttes 92:78 võidu.

Võõrsile ei saa TALTECH just kuigi hea emotsiooni pealt minna. 22. detsembril saadi koduplatsil raske 84:78 võit Läti Ülikooli vastu, kuid kaks järgmist kohtumist on kaotatud. Kalev/Cramole jäädi alla 34 punktiga ja tasavägisemas mängus tunnistati Tartu Ülikooli 94:86 paremust.

Toomas Raadik on TALTECH-i parimana toonud keskmiselt 17 punkti. Jaan Puidet on kogunud 7,3 lauapalli mängu kohta. Ventspilsi tulemuslikumad on tänavu olnud Rihards Lomažs keskmiselt 13 punktiga ja Ousmane Drame 7,6 lauapalliga.