TIPPHETKED ja FOTOD | Tartu uus tsenter pani TalTechi vastu kokku kena statistikarea ning vedas omad võidule

TALTECH-il oli käsil kolmemänguline võiduseeria. Järjepanu alistati Tallinna Kalev/TLÜ, BC Valga-Valka/Maks&Moorits ja Läti Ülikool. Viimati tuli aga alla vanduda BC Kalev/Cramole tulemusega 66:100. Tartu võitis 8. detsembril Valga-Valkat 7:0 lõpuspurdi toel tulemusega 83:79, aga kaks viimast mängu on kaotatud. Nädal hiljem jäädi alla BK Liepajale 78:89 ja seejärel tunnistati BK Ventspilsi 85:59 paremust.

OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliiga detsembrikuu parimaks mängijaks valitud Toomas Raadik on TALTECH-i resultatiivseimana toonud 16,9 punkti. Lauapalle on enim kätte saanud Jaan Puidet, mängu kohta 7,2. Punktitoojate edetabelis kolmandal kohal paiknev Arnas Velicka on Tartu eest visanud keskmiselt 20,7 silma. Julius Kazakauskas on 9,8 lauapalliga liigas teist kohta hoidmas.

VALMIERA GLASS VIA - Pärnu Sadam

12.01.2018, kell 17:00, Valmiera, Vidzemes Olimpiskais Centrs

Ülekanne: Delfi LV

Koduväljakul vastastele alati tugevat vastupanu osutav VALMIERA GLASS VIA üritab revanši võtta Pärnu Sadama meeskonnalt. 7. oktoobril võtsid pärnakad raske 87:82 võidu, kusjuures viimase veerandaja eel oldi veel tagaajaja rollis. Otsustav neljandik kulges skoorirohkelt ning kuulus lõpuks võõrustajatele 32:22. Saimon Sutt kerkis üleplatsimeheks 20 punktiga, Janis Kaufmanis vastas Valmiera poolelt 16 punktiga.

Pärnul on 9. jaanuarist all 82:64 võit Läti Ülikooli üle, milles viimasel veerandajal lasti vastastel visata vaid kolm punkti. Vana aasta viimases kohtumises jäädi küll Riia VEF-ile 56:91 alla, aga enne seda seljatati Jekabpils/SMScredit.lv 76:67 ja võõrsilt saadi magus 93:89 võit kätte Betsafe Jurmala vastu. Valmieral pole viimastes mängudes kuigi hästi läinud. Turniiritabeli viimase Jekabpilsi üle võeti küll 71:49 võit, aga enne seda kaotati seitse järjestikust kohtumist, sealhulgas Liepajale kuue ja Läti Ülikoolile üheksa silmaga.

Loe veel

Detsembri esimeses poolest Pärnuga liitunud ameeriklasest ääremängija Demetre Rivers on kerkinud omade suurimaks skooritegijaks 15,3 keskmiselt visatud punktiga. Mihkel Kirves on kätte saanud 8,1 lauapalli. Valmierat veab Janis Kaufmanis, kes 19,7 punktiga on liiga resultatiivsuselt neljas mängumees. Maris Ziedinš on kogunud keskmiselt 5,8 lauapalli.

BK Ventspils - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

12.01.2018, kell 17:00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Delfi LV

Eelviimasel kohal paikneval BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonnal seisab ees keeruline ülesanne, kui võõrsil kohtutakse liiga liidri BK Ventspilsiga. Võttes aga arvesse Tartu Ülikooli 25. novembril toimunud mängu, milles Ventspilsile kaotati napilt 83:88, võivad heal päeval ka suuremad haavatavad olla. Hooaja esimeses omavahelises kohtumises suutis Valga-Valka mängus püsida, kuigi kokkuvõttes tuli leppida 65:82 kaotusega.

Hädasti võitu vajav Valga-Valka tunnistas 9. jaanuaril AVIS UTILITAS Rapla 85:70 paremust. 23. detsembril alistati Jekabpils 79:61, aga kahes eelmises mängus võeti kaotused vastu TALTECH-ilt ja Tartu Ülikoolilt. Ventspils on tänavu vaid korra kaotanud: hooaja avamängus BC Kalev/Cramole 85:97. Viimastes kohtumistes on Läti Ülikooli vastu võetud 28- ja Tartu Ülikooli üle 26-punktiline võit. Lisaks oldi 61:59 paremad oma suurimast rivaalist Riia VEF-ist.

Stephen Brown on Valga-Valka kasuks toonud keskmiselt 18,6 punkti, mis annab ameeriklasest tagamängijale liiga arvestuses kuuenda koha. Guntis Sipolinš on võtnud 7,9 lauapalli mängu kohta. Ventspilsi resultatiivseim on 13,6 punktiga Rihards Lomažs. Korvialune jõud Ousmane Drame on kogunud keskmiselt 7,7 lauapalli.