Tartu Ülikool alistas tabeli punase laterna ning kirjutas tabelisse järjekordse võidu

Arnas Velicka ning Kregor Hermet on Tartu parimatena visanud keskmiselt 19,8 ja 16,1 punkti. Tautvydas Šlezas on kätte saanud 11,0 ning Julius Kazakauskas 8,6 lauapalli. Jekabpilsi poolelt on Jurijs Aleksejevs toonud 15,0 ja Leon Gillmore III 13,3 silma. Aleksejevs ja Gillmore III on võtnud vastavalt 9,8 ja 6,3 lauapalli mängu kohta.