Täna otsepilt | TalTech sõidab Eesti-Läti Korvpalliliigas külla võiduta jätkavale Jekabpilsile

Jekabpils/SMScredit.lv - TalTech



21.10.2018 kell 19:30, Jekabpils sporta nams

Ülekanne: Delfi LV (ja siin uudise päises)

Kui arvestada must-valgel vaid fakte, siis on tegemist tabeli tagumise otsa klubide mõõduvõtuga, kuna TalTech on seni neljast mängust suutnud võita ühe ning Jekabpils pole nelja kohtumisega silma pähe saanud. Vaadates aga tulemustele lähemalt otsa, siis Eesti klubi kaotused on tulnud väga keeruliste vastaste vastu, kui alla on jäädud kodus BK Ventspilsile ning võõrsil Tartu Ülikoolile ja viimati BC Kalev/Cramole. Jekabpilsi kaotused on saadud Tallinna Kalev/TLÜ, AVIS UTILITAS Rapla, BK Liepaja ja BK Ogre vastu ning kõige väiksem neist oli 10-punktiline allajäämine Raplale.

TalTech on seni läbi ajanud ilma suvel klubiga liitunud Jaan Puidetita, kes Kalev/Cramo vastu juba soojenduse kaasa tegi. Küll ripub küsimärk ameeriklase Levi Martin Giese kohal, kes viimatises mängus erariietes pingil istus. Seesama Giese on senistes kohtumistes olnud ka TalTechi resultatiivseim keskmiselt 16,7 punkti ja 8,7 lauapalliga. Toomas Raadik on kirja saanud 15 silma ja Gregor Arbet 11 punkti. Jekabpilsi Verners Kohs on keskmiselt 21 punktiga vastavas arvestuses koguni liiga kolmas mees, järgmisena on eelkõige Valga publikule hästi tuttav Jurijs Aleksejevs 14 silmaga kolmanda kümne keskel. Lisaks on Aleksejevs 11 lauapalliga selle arvestuse teine.