TÄNA | Ettearvamatu lahing! Kas Jurmala soovib Lewisele kättemaksu või hirmutatakse niisama?

Jurmala ridades on täna Kalev/Cramo vastu platsile jooksmas ja seejärel väidetavalt korvpallile lõplikult joone alla tõmbav 40-aastane endine Läti koondislane Kaspars Kambala. Just Kambala ootamatu liitumine Jurmalaga on tõstatanud küsimuse kättemaksust. Kambala on teada-tuntud pahapoiss, kes vajadusel risti ette ei löö. Lisaks on vahepeal liitunud Jurmala meeskonnaga seni Valga-Valkas pallinud Carl Anthony Montgomery.

Kalev/Cramo parimatena on Arnett Moultrie ja Chavaughn Lewis visanud keskmiselt 15,0 ja 13,0 punkt. 5,6 lauapalli mängu kohta on Reggie Lynchi nimel, Moultriel on neid 5,4.

Jurmala poolelt on Kristaps Mediss toonud keskmiselt 12,1 ja Edgars Jeromanovs 11,4 punkti. Lauris Blaus on võtnud 6,3 ja Karlis Lasmanis 4,1 lauapalli mängu kohta.