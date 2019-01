TÄNA DELFI TV-s | Väärt täienduse saanud Tartu üritab Läti tippklubi üllatada

Käesolevas artiklis näitab Delfi otseülekannet Tartu ja VEF-i kohtumisest, mis algab kell 19. Otselülituse Tartu ülikooli spordihoonesse teeme 10 minutit varem.

Käimasoleval hooajal pole Tartu ja VEF veel omavahel kohtunud. Turniiritabelis on Riia meeskond teisel kohal paiknemas 14 võidu ja kahe kaotusega. Tunnistatud on vaid BK Ventspilsi paremust: 13. novembril skooriga 90:89 ja 29. detsembril 61:59. Muuhulgas on kohalikus liigas mõlemal korral ka Eesti tippklubi BC Kalev/Cramo üle mängitud, vastavalt 91:82 ja 84:66.

Tartul on kirjas seitse võitu ja sama palju kaotuseid, mis annab turniiritabelis kaheksanda koha. Viimati, 12. jaanuaril oldi võõrsil kuuenda koha omanikust TalTechist 94:86 paremad. Seejuures tegi eduka debüüdi leedulasest korvialune jõud Tautvydas Šlezas, kes ligi 32,5 mänguminutiga kogus 14 punkti, 11 lauapalli ja 7 korvisöötu. 8. detsembril alistas Tartu võõrsil lõpuminutitel BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonna, aga seejärel kaotati BK Liepajale 11 ja BK Ventspilsile 26 punktiga.

Arnas Velicka on tartlaste parimana visanud keskmiselt 20,7 punkti. Järgnevad Julius Kazakauskas 16,5 ja Kregor Hermet 16,3 punktiga. Ainsas mängus 11 lauapalli kätte saanud Šlezas on seega hetkeseisuga tiimi ja kogu liiga parim lauavõitleja. Kazakauskas on 14 mänguga võtnud keskmiselt 9,4 lauapalli.

VEF-i suurim skooritegijad on Mareks Mejeris 13,0, Steve Zack 10,7 ja Baden Jaxen 10,4 punktiga. Zacki ja Mejerise nimel on ka vastavalt 7,5 ning 6,2 lauapalli mängu kohta.