TÄNA DELFI TV-s | Uue peatreeneriga Valga-Valkat ootab esimene suur proovikivi

Kaasa lüüakse ka Meistrite liigas ja viie vooruga on kaks võitu kätte saadud, vastavalt türklaste Banviti ja sakslaste Ludwigsburgi vastu. Eesti-Läti Korvpalliliigas on Ventspils üks enim punkte viskav meeskond, keskmiselt 93,3. Esimest positsiooni selles arvestuses hoiab VEF 93,6 punktiga. Riialaste järgmiseks vastaseks samuti on just Valga-Valka, kellega minnakse vastamisi 15. novembril. Tänavu pole Valga-Valka kordagi veel nn. kolme suure ehk Ventspilsi, VEF-i ja Kalev/Cramoga kohtunud.