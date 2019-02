TÄNA DELFI TV-s | Uue keskmängija toonud Kalev/TLÜ püüab Tartu vastu revanši

Bamba Falli viisaprobleemide tõttu on Kalev/TLÜ keskmängija kohale uue mehe toonud. Võistkonna nimekirja on lisandunud 211cm pikkune ja 24-aastane ameeriklane Michael Kyre Buchanan. Aastatel 2012-2017 kuulus ta USA üliõpilasliigas NCAA USC Upstate'i ridadesse, kus tema keskmisteks näitajateks olid 10,1 punkti ja 6,1 lauapalli. Mullu esindas ta Jaapani tugevuselt kolmanda liiga klubi Iwate Big Bullsi ning 14 mänguga tõi ta 12,4 punkti ja 6,8 lauapalli. Andmed selle kohta puuduvad, et Buchanan tänavusel hooajal mõnes meeskonnas oleks pallinud, vahendab basket.ee.

Taylor Stafford on Kalev/TLÜ eest visanud keskmiselt 15,7 ja Damarcus Jamaal Harrison 12,5 punkti. 8,1 lauapalli mängu kohta on Karl-Johan Lipsu nimel ning Janar Talts on kogunud 6,2 lauapalli. Tartu suurim skooritegija on Arnas Velicka 19,9 punktiga, järgneb Kregor Hermet 15,4 silmaga. Tautvydas Šlezas ning Julius Kazakauskas on võtnud keskmiselt 12,8 ja 8,7 lauapalli, olles nende näitajatega kogu liiga arvestuses vastavalt esimesel ja kolmandal kohal.