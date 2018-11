TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo on esmakordselt vastamisi Eesti-Läti liigas

Kalev/Cramo tegi laupäeval oma viimaste aastate ühe meeldejäävaima esituse, teenides võõrsil 85:80 võidu Krasnodari Lokomotiv-Kubani üle. Lisaks ajaloolisele võidule tõestas mitme vigastatud mängijata (Ivan Almeida, Kristjan Kangur, Tanel Sokk) läbi ajama pidanud Kalev/Cramo, et meeskonnas on piisavalt sügavust – Chavaughn Lewis viskas Venemaa klubi vastu 21 punkti, Janari Jõesaar lisas 15 ning Kristjan Kitsing ja Branko Mirkovic mõlemad 14 silma. Viimatise kohtumise Eesti-Läti liigas pidas leedulase Donaldas Kairyse juhendatav meeskond 24. oktoobril, kui Sõle spordikeskuses alistati nimekaim Tallinna Kalev/TLÜ 79:72. Eesti-Läti liigas seni ühtlaselt mänguaega saanud pallurite punktid on jagunenud samuti väga ühtlaselt – Ivan Almeida on toonud keskmiselt 12,8, Chavaughn Lewis 11,7, Branko Mirkovic 11,6 ja Landen Lucas ning Reggie Lynch mõlemad 11,1 punkti mängus.