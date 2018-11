TÄNA DELFI TV-s | TalTech võõrustab VTB Ühisliiga meeskonda. Kas läheb mänguks?

TalTechi korvpalliklubi on võitnud kolm viimast kohtumist, viimati alistati laupäeval võõrsil Eesti mullune pronksiklubi Rapla 89:71. Kokku on peatreener Rait Käbini juhendataval ülikoolimeeskonnal turniiritabelis neli võitu ja kolm kaotust. TalTech peab eelseisvas kohtumises hakkama saama ilma ühe oma tugitalata – keskmängija Levi Martin Giese naaseb platsile alles paari nädala pärast. Võistkonna teised senised skooriliidrid on Toomas Raadik 16,7, Jaan Puidet 15,3 ja rahvuskoondise veteran Gregor Arbet 12 punktiga mängus. Lauavõitluses on meeskonna parimad taaskord Puidet ja Raadik, kes on seni hankinud vastavalt 6,7 ja 5,3 lauapalli mängu kohta. Hästi on hooaega alustanud ka mängujuht Norman Käbin, kes on jaganud keskmiselt 7 resultatiivset söötu mängus.

Riia VEF pidas möödunud nädalal kaks kohtumist VTB Ühisliigas, saades kirja 82:74 võidu Kalev/Cramo üle ja 74:89 kaotuse Kaasani Unicsilt. Eesti-Läti korvpalliliigas pidas Läti klubi oma viimase kohtumise 24. oktoobril, kui võõrsil alistati Jurmala tulemusega 96:73. VEF-i resultatiivseimad punktitoojad on olnud Steve Zack 14,8, Arturs Ausejs 14,4 ja Artis Ate 12,5 silmaga mängu kohta. Meeskonna uus mängujuht Jabril Durham on oma seni ainsas Eesti-Läti liiga kohtumises jaganud 9, kahes VTB Ühisliiga mängus aga 10 resultatiivset söötu. Kui TalTech kaotas eelmisel nädalal Sten Olmre, siis VEF lõpetas lepingu ääremängija Artjoms Butjankovsiga, kes oli panustanud keskmiselt 8 punkti ja 6,5 lauapalliga mängus.