TÄNA DELFI TV-s | TALTECH sõidab külla Ühisliiga liidrile

BK Ventspils - TALTECH

19.01.2019, kell 17:00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Delfi TV, Tallinna TV, Best4Sport TV, Delfi LV

Turniiritabelis 16 võidu ja ühe kaotusega ainuliidriks olev Ventspils kohtus TALTECH-iga (9-7) hooaja teises mängus. Päev varem tunnistati BC Kalev/Cramo 97:85 paremust ning järgmine matš polnud sugugi kergem. TALTECH kaotas poolaja 18 punktiga, aga kolmanda veerandaja 24:15 paremus tõi põnevuse tagasi. Vahe kahanes viimase neljandiku alguses ka seitsmele punktile, kuid Läti tippklubi ei lasknud vastaseid sellest enam lähemale ja teenis kokkuvõttes 92:78 võidu.

Võõrsile ei saa TALTECH just kuigi hea emotsiooni pealt minna. 22. detsembril saadi koduplatsil raske 84:78 võit Läti Ülikooli vastu, kuid kaks järgmist kohtumist on kaotatud. Kalev/Cramole jäädi alla 34 punktiga ja tasavägisemas mängus tunnistati Tartu Ülikooli 94:86 paremust.

Toomas Raadik on TALTECH-i parimana toonud keskmiselt 17 punkti. Jaan Puidet on kogunud 7,3 lauapalli mängu kohta. Ventspilsi tulemuslikumad on tänavu olnud Rihards Lomažs keskmiselt 13 punktiga ja Ousmane Drame 7,6 lauapalliga.