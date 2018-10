TÄNA DELFI TV-s | Tallinna Kalev/TLÜ võõrustab ühisliigat hästi alustanud Ogret

Sarnase eduga on Eesti-Läti Korvpalliliigas alustanud ka Tallinna Kalevi laupäevane vastane BK Ogre, viis kohtumist pidanud meeskond on seni alla jäänud vaid Eesti ja Läti meistritele Kalev/Cramole ja Ventspilsile. Oma viimase kohtumise pidas Arturs Visockis-Rubenise juhendatav meeskond kolmapäeval, kui kodus saadi kindel 106:72 võit Jekabpilsi üle. Kodustele mängijatele toetuva klubi resultatiivseimad on seni olnud Rihards Zebergs 14, endine valgalane Edgars Lasenbergs 13,2, Kristaps Dargais 11,8, Janis Poznaks 11,6 ja Kaspars Berzinš 11 punktiga mängus. Meeskonna kapten, endine Rakvere Tarva mängujuht Rinalds Sirsninš on seni jaganud 7,2 korvisöötu mängu kohta.