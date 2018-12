TÄNA DELFI TV-s | Tallinna Kalev/TLÜ üritab ühisliigas viiendat kohta kindlustada

Tallinna Kalev/TLÜ - Jekabpils/SMScredit.lv

12.12.2018 kell 20:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Delfi TV

Gert Kullamäe juhendatav Kalev/TLÜ on küll turniiritabelis paiknemas viiendal kohal, kuid viimasel ajal on tulemused üpris kõikuvad olnud. Võidetud on selgeid autsaidereid Läti Ülikooli ja BK Liepajat, aga samas on alla jäädud kolmele Eesti klubile: Tartu Ülikoolile, Pärnu Sadamale ja viimati TALTECH-ile. Jekabpilsiga on see-eest aga korra juba tänavusel hooajal kohtutud ning võõrsilt sai Kalev/TLÜ kindla 88:54 võidu kätte.

Vastane on aga võrreldes kahe kuu taguse ajaga mitmeid muudatusi teinud. Meeskonda on tugevdatud 216 cm pikkuse Katari passi omava keskmängija Meho Haraciciga ning prantslasest tagamängija Alik Joseph-Pauline'iga. Viimases mängus BC Kalev/Cramo vastu olid mõlemad mehed ka rivis ning kumbki sai 56:104 kaotusmängus kirja kaheksa punkti. Jekabpils pole 11 mänguga seni veel võidurõõmu maitsnud ning igal juhul üritatakse teisel päeval Tallinnas silm pähe saada.

Tagamängija Taylor Stafford on Kalev/TLÜ heaks toonud keskmiselt 13,6 punkti. Damarcus Jamaal Harrisonil on ette näidata 11,4 ja Bamba Fallil 10,9 punkti. Lauapallide arvestuses on tiimi parim Karl-Johan Lips, kellel neid keskmiselt mängu kohta kogunenud 7,9. Janar Talts on kätte saanud 6,7 ja Fall 6,5 lauapalli.

Jekabpilsi poolelt on ääremängija Verners Kohs toonud keskmiselt 20,3 punkti, kuid Kalev/Cramo vastu teda mängimas polnud. Meeskonna liider Jurijs Aleksejevsi näitajad on 15,6 punkti ja 9,9 lauapalli. Ronalds Elksnis on võtnud keskmiselt 8,5 lauapalli.