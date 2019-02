TÄNA DELFI TV-s | Täiendust saanud Valga-Valka võõrustab BC Kalev/Cramot

Valga-Valka (5-13) ja Kalev/Cramo (18-2) pole käimasoleval hooajal veel vastamisi läinud. Selge favoriit on turniiritabelis kolmandal kohal paiknev Tallinna klubi, kuid viimastel aastatel on suutnud ka kaksiklinna tiim neile hambaid näidata ja hooajal 2014/15 isegi kahel korral Kalev/Cramot üllatada. Donaldas Kairyse hoolealustel on hetkel käsil väga tihe mängugraafik, kui esmaspäeval, 4. veebruaril kohtuti VTB Ühisliigas Riia VEF-iga ning kaks päeva hiljem BK Ogrega. Pärast mängu Valga-Valka vastu ootab tuleva nädala alguses ees järgmine VTB kohtumine Krasnojarski Jenisseiga ja seejärel võõrsil Saraatovi Avtodoriga, kirjutab Basket.ee.

Kummagi meeskonna koosseisudes on viimasel ajal mõned muudatused toimunud. Ivan Almeida Kalev/Cramos ei jätka ja liitus valitseva Poola meistri Wloclaweki Anwiliga, kus pallis ka eelmisel hooajal. Samuti on nüüdseks teada, et Tony Wroteni katseaega pikendati viie päeva võrra. Valga-Valka poolelt lahkusid jaanuari eelviimasel nädalal ameeriklased Clayton Wilson ja Carl Anthony Montgomery. Lisaks siirdus tiimi kindel liider, tagamängija Stephen Brown Venemaa esiliigasse Jekaterinburgi Urali. Browni asemele palgati mullu NBA G-League'is pallinud L. J. Rose.