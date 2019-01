TÄNA DELFI TV-s | Rapla võõrustab Ühisliiga suurima skooritegijaga Liepajat

BK Ogre - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

26.01.2019, kell 18:00, Ogre, Ogres 1. vidusskola

Ülekanne: Best4Sport TV, Delfi LV

Valga-Valka (4-12) ja Ogre (12-5) pidasid tänavuse hooaja esimese matši ära 12. oktoobril. Poolajaks juhtis Läti klubi üheksa punktiga, aga võõrustajad suutsid mängus püsida ning viimased kümme minutit algasid Ogre 59:45 eduseisust. Valga-Valka tuli veel 12 silma kaugusele, aga enamaks võimelised ei oldud ja kokkuvõttes tuli tunnistada vastaste 81:65 paremust. Vigastuse tõttu nüüdseks hooaja lõppenuks lugenud Kaspars Beržins viskas Ogre kasuks 16 punkti. Valga-Valka parim oli Kristaps Miglinieks 15 punkti ja 10 lauapalliga.

9. jaanuaril pidi piirilinna meeskond koduplatsil vastu võtma 70:85 kaotuse AVIS UTILITAS Raplalt ja kolm päeva hiljem jäädi võõrsil 56:77 alla BK Ventspilsile. Viimati teeniti aga kindel 85:66 võit tabeli seitsmenda Betsafe Jurmala üle. Ogre on sel kuul alistanud 94:77 Tallinna Kalev/TLÜ ja 86:79 Pärnu Sadama. 84:90 kaotus saadi Jurmalalt.

Vahepealsel ajal on Valga-Valka ridadest lahkunud kaks ameeriklast: tagamängija Clayton Wilson ja korvialune jõud Carl Anthony Montgomery, kellest viimane siirdus Jurmala meeskonda. Ogre vastu tuleb hetkeseisuga küllaltki hõreda koosseisuga hakkama saada, sest tõenäoliselt pole vigastuse tõttu kaasa tegemas ka Kristen Meister ja nii on peatreeneril Mihhail Karpenkol kaheksa mängijat kasutada.

Stephen Brown on Valga-Valka resultatiivseimana visanud keskmiselt 17,43 punkti, Dashawn Kingi nimel on 10,4 silma. Guntis Sipolinš on kogunud 7,9 ja Kristaps Miglinieks 4,6 lauapalli.

Kristaps Dargais ja eelmisel hooajal Valga-Valka ridades pallinud Edgars Lasenbergs on toonud vastavalt 14,2 ja 13,0 punkti. Dargais on võtnud ka 7,9 lauapalli ning Viktors Iljins on neid kätte saanud 7,4 mängu kohta.