TÄNA DELFI TV-s | Rapla võõrustab Tartut, tuleb veri ninast väljas mäng

Rapla Avis Utilitas - Tartu Ülikool

16.11.2018 kell 19.00, Rapla, Sadolin spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Viimati eelmisel laupäeval võõrsil Jurmalale kaotanud Rapla on kodumeeskonnana väga raskes olukorras, kuna tabeliseis nõuab neil igal juhul võitu. Hooaega play-off sihiga alustanud väikelinna tiim on hetkel 3 võidu ja 6 kaotusega 11. kohal. Tartu Ülikool on seni kogunud 5 võitu ja 3 kaotust ning tabelis annab see kuuenda positsiooni. Viimatise tulemusena on meeskonnal kaasas võõrsilt 93:74 võit Jekabpils/SMScredit.lv vastu.

Noore koosseisuga mängiva Tartu Ülikooli liidriteks on kerkinud kaks leedukat - alles 18-aastane tagamees Arnas Velicka ja 27-aastane äär Julius Kazakauskas. Esimesel on keskmiselt kirjas 21,4 punkti, 5,1 lauapalli, 5 resultatiivset söötu ja 2,5 vaheltlõiget ning teisel 17 punkti, 10,9 lauapalli, 5,6 korvisöötu ja 1,5 vaheltlõiget. Eestlastest on seni parimaid esitusi teinud 21-aastane Kregor Hermet (13,8 punkti ja 4,8 lauapalli) ja 19-aastane Märt Rosenthal (12,4 punkti ja 1,9 lauapalli).