TÄNA DELFI TV-s | Rapla võõrustab Olmrest ilma jäänud TalTechi

Rapla AVIS UTILITAS - TalTech

03.11.2018 kell 17.00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV

Eelmisel nädalavahetusel Lätis kaks kohtumist pidanud Rapla naaseb lõunanaabrite juurest 61:100 kaotusega Ventspilsile ja 89:82 võiduga Liepaja üle. Eesti mullune pronksiklubi on seni kirja saanud kolm võitu ning neli kaotust, kuid hooaja alguses sõltub turniiritabel paljuski mängukalendrist. Senisest neljast kaotusest kolm on saadud suurklubidelt Riia VEF-ilt, Kalev/Cramolt ja Ventspilsilt ning meeskonna järgnev mängudegraafik on kergem. Peatreener Aivar Kuusmaa juhendatava võistkonna skooriliidrid on esimesel kuul olnud Rain Veideman 17,9 ja Hunter Mickelson 16,8 punktiga mängu kohta. Kahekohalise punktisummani jõudis veel mängujuht Dominique Hawkins, kes panustas kuu jooksul keskmiselt 10,2 silma mängus. Lauavõitluse edetabelis on Mickelsonil kirjas 7,5 lauapalli mängus, neli kohtumist pidanud Ronald Delphil aga 5,8. Rapla parim sööduandja on olnud meeskonna kapten Veideman 4 korvisööduga mängu kohta. Temale järgnevad kolme kohtumise järel vigastada saanud Ervins Jonats 3,3 ja Dominique Hawkins 3,2 resultatiivse sööduga mängus.