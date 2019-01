TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadamal võimalus revanšiks, Läti ülikooliga läks esimesel korral pahasti

Pärnu Sadam - Läti ülikool

09.01.2018, kell 19:00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Turniiritabelis üheksandat kohta hoidev Pärnu pidi 14. oktoobril tunnistama võõrsil turniiritabeli 11. positsiooni omaniku Läti ülikooli paremust 70:75. Veel 37 sekundit enne lõpuvilet olid pärnakad kõigest punkti kaugusel, kuid Edvards Mezulise tabav lähivise ja Saimon Suti pallikaotus andis lätlastele magusa võidu. Suurepärase mängu tegi Linards Jaunzems, kes tõi 22 punkti ja 9 lauapalli. Pärnu poolelt vastas samuti 22 silmaga Henri Wade-Chatman.

Viimased kohtumised on Pärnul kulgenud tõusude ja mõõnadega. 8. detsembril tuli koduplatsil vastu võtta 11-punktiline kaotus Raplalt end seejärel alistati Jurmala ja Jekabpils. Viimati saadi aga Riia VEF-ilt suur 56:91 kaotus. Läti Ülikool alistas 9. detsembril BK Liepaja ja nädal hiljem ka Valmiera, kuid järgnevalt teeniti kuuepunktiline kaotus TalTechilt ning 61:89 jäädi alla BK Ventspilsile.

Kolm mängu Pärnu eest kirja saanud ameeriklasest ääremängija Demetre Rivers on visanud keskmiselt 18,7 punkti. Mihkel Kirves on kätte saanud 8,3 lauapalli. Läti Ülikooli parim on Linards Jaunzems samuti 18,7 punktiga. Ta on saanud kätte ka 8,8 lauapalli.