TÄNA DELFI TV-s | Kerge saak? Kalev/Cramo kohtub Eesti-Läti liiga punase laternaga

BC Kalev/Cramo – Jekabpils/SMScredit.lv

11.12.2018 kell 19.00, Tallinn, Kalevi Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/Cramo alustas hooaega üheksa järjestikuse võiduga. Kõige suurem võit oli 40-punktiline BK Liepaja üle, väikseim seitsmepunktiline Tallinna Kalev/TLÜ vastu. Pika kaotusteta seeria lõpetas 22. novembril Riia VEF, aga kolm päeva hiljem alistati juba Pärnu Sadam 93:66. Ka VTB Ühisliigas said kalevlased hiljuti võidurõõmu maitsta, kui kodus seljatati Permi Parma 93:82.

Jekabpils pole seevastu kümne mänguga veel võiduarvet avanud. Kõige tasavägisem kohtumine toimus 7. novembril, mil võõrsil tuli 82:84 alla vanduda Valmiera Glass VIA-le. Koduväljakul on suudetud just Eesti klubide vastu üpris häid võimalusi omada. Rapla Avis Utilitasele kaotati kümne, TalTechile 11 ja Pärnu Sadamale seitsme punktiga. Kahel korral on vastasele hävitud 34 silmaga: esmalt Tallinna Kalev/TLÜ-le ja hiljem BK Ogrele.

Suurimaks korvikütiks on Kalev/Cramo poolelt Chavaughn Lewis, kes toonud keskmiselt 14,9 punkti. Jättes vigastust raviva Ivan Almeida 12,8 punktiga kõrvale, järgnevad Lewisele Reggie Lynch ning Branko Mirkovic vastavalt 11,9 ja 11,7 punktiga. Lauavõitluses on esile kerkinud Janari Jõesaar ning Lynch, kes saanud kätte 6 ja 5,6 lauapalli mängu kohta.