TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Tartut, igipõlise vastasseisu uus peatükk

BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool

30.01.2019, kell 19:00, Tallinn, Kalevi Spordihall

Juba aastaid Eesti korvpallipublikule tuttavad ja enamikes finaalseeriates üksteiselt mõõtu võtnud BC Kalev/Cramo (16-2) ja Tartu Ülikool (8-8) on tänavusel hooajal teist korda vastamisi. Kuigi viimati olid kalevlased kolmandaks veerandajaks 20 punktiga ees ja kokkuvõttes teeniti 77:58 võit, siis tartlased on tõusvas joones liikunud, olles ühtlasi kahele Läti tippklubile Riia VEF-ile ja BK Ventspilsile korralikult hambaid näidanud. Vigastuspausilt on tagasi Märt Rosenthal ja Rain Raadiku puudumise tõttu meeskonda hangitud korvialune jõud Tautvydas Šlezas on suutnud häid numbreid näidata: kolme mänguga keskmiselt 9,7 punkti ja 11,7 lauapalli, kirjutab basket.ee.

Kalev/Cramol on käsil kolmemänguline võiduseeria. Kuigi jaanuari algul alistati TALTECH 100:66, siis Riia VEF-ile jäädi alla 66:84. Pärast seda on võetud Valmiera üle 88:79 võit ning ajaloolises Kaspars Kambala osalusel toimunud mängus oldi Betsafe Jurmalast 78:66 paremad. 24. jaanuaril teeniti kindel 102:64 võit turniiritabeli punase laterna Jekabpils/SMScredit.lv üle. Selles kohtumises tegid võimsa mängu Arnett Moultrie ja Tony Wroten jr, kes tõid vastavalt 27 punkti ja 22 korvisöötu.

Tartu on lõppeval kuul kolmest mängust kaks võitu kirja saanud. Šlezase debüütmängus seljatati TalTech 94:86 ja viimati alistati võõrsil Läti Ülikool 75:72. Riia VEF-ile jäädi 16. jaanuaril koduplatsil alla 75:81, kusjuures veel kaks minutit enne lõpuvilet oli seis 72:72 viigis.