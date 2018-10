TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Raplat, Veidemanil on üht-teist tõestada

Kalev/Cramo kohtumine algab kell 19, Delfi TV vahendab mängu otseülekandes.

Ainsana kaotuseta püsiv Kalev/Cramo on võitnud viis kohtumist järjest. Valitsev Eesti meister peab oma teise liigakohtumise kolme päeva jooksul, olles kolmapäeval alistanud kodumängus TalTechi koguni 107:68. Donaldas Kairyse juhendatava Eesti tippklubi poolel jõudsid kahekohalise punktisummani viis mängijat. Üleplatsimeheks tõusis 17 punktiga Reggie Lynch, Landen Lucas järgnes 16, Chavaughn Lewis 14, Kristjan Kitsing 12 ja Tanel Sokk 10 silmaga.

Võidumängu jäi varjutama Ivan Almeida teisel veerandajal saadud silmavigastus, mis ta platsilt eemale viis.

Rapla esindusmeeskonna hooaeg on alganud vahelduva eduga – turniiritabelis on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Viimases kohtumises teeniti 13. oktoobril kodus 100:88 võit Valmiera üle. Võidumängus 26 punktiga üleplatsimeheks kerkinud Rain Veideman jätkas head hoogu ka käesoleval nädalal, visates 38 silma teisipäeval peetud šõumängus JBA USA meeskonna vastu. Keskmiselt on Veideman panustanud 20,8 punkti, 6,3 lauapalli ja 4 korvisöötu.