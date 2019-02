TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Ogret. Kas libastumine tähendab mõne mehe kojusõitu?

Kalev/Cramo ja Ogre vastasseis peetakse Kalevi spordihallis algusega kell 19. Otseülekanne on nähtav nii Delfi TV-s kui Tallinna TV-s.

Ogre (14-6) ja Kalev/Cramo (17-2) pidasid hooaja esimese omavahelis mängu 3. oktoobril ning kalevlased noppisid 93:78 võidu. Küllaltki määravaks sai avaveerand, mis kuulus külalistele 29:13. Teise ja neljanda veerandaja lätlased võitsid, aga enne viimast kümmet minutit oli Kalev/Cramo 73:53 peal ning 12 punktist Ogre lähemale enam ei jõudnud. Chavaughn Lewis viskas Cramo parimana 21 punkti, üleplatsimees oli aga vastaste Janis Poznaks 23 silmaga.

9. jaanuaril pidi Kalev/Cramo tunnistama koduses liigas Riia VEF-i 84:66 paremust, aga peale seda on käsil neljamänguline võiduseeria. Paremad on oldud Valmierast, Jurmalast, Jekabpilsist ning viimati alistati 104:71 Tartu Ülikool.

Ogre oli 2. veebruaril vastamisi BK Ventspilsiga ja vastu tuli võtta kindel 79:99 kaotus. Jaanuarikuu läbiti peaaegu puhaste paberitega, kui kuuest mängust võideti viis. Võõrsil jäädi alla Jurmalale 84:90, kirjutab basket.ee.

Arnett Moultrie on Kalev/Cramo eest visanud keskmiselt 16,1 punkti mängus, Chavaughn Lewise nimel on 13,0 silma. Reggie Lynch ja Moultrie on parimad lauavõitlejad vastavalt 5,8 ja 5,0 lauapalliga. Ogre resultatiivseimad on Kristaps Dargais ja Edgars Lasenbergs vastavalt 14,1 ning 13,5 punktiga. Dargais on kätte saanud ka 7,9 lauapalli, Viktors Iljinsil on neid 6,6.