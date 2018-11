TÄNA DELFI TV-s | Heas hoos TalTech võõrustab Valmierat

TalTech - Valmiera Glass VIA

21.11.2018 kell 19.00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV

TalTechi näol on tegemist meeskonnaga, kes on mänginud pigem tõusvas joones. Pärast oktoobri keskel Kalev/Cramolt saadud hävitavat 39-punktilist kaotust on viiest kohtumisest võidetud neli ja ka ainsas kaotuses lätlaste Riia VEF-i vastu näidati tippklubi vastu kolm veerandit väga südikat mängu.

Viimatises 70:48 võiduga lõppenud mängus Pärnu Sadama vastu sai TalTech lõpuks korraga platsile kõik oma põhimehed, kuid traumadest on üle saamas Jaan Puidet ning Levi Martin Giese. Kui Puidetile andis peatreener Rait Käbin tolles matšis juba 36 mänguminutit, siis Giese sai tagasihoidlikud 11 minutit. Kui Puidet (keskmiselt 13p, 9lp, 3,5rs ja 2,5vl) ja ja Giese (11,6p ja 6,2lp) on kahepeale kokku saanud kirja 9 mängu, siis tiimi teised liidrid Toomas Raadik (16,6p ja 5,7lp) ja Gregor Arbet (12,6p ja 3,1lp) on pingutanud kõigis üheksas mängus.