TÄNA DELFI TV-s | Eesti-Läti liiga kolmas meeskond Kalev/Cramo võtab vastu 11. koha omaniku Valmiera

BASKET.EE EELVAADE:

10. novembril peeti omavahel maha üpris tuline lahing, millest kalevlased siiski võitjana väljusid. Valmiera oli poolajaks kolmepunktilise eduseisu haaranud, aga Kalev/Cramo kolmanda veerandaja 30:14 üleolek otsustas suuresti mängu saatuse, kuigi korra pääsesid võõrustajad veel üheksa silma kaugusele. Branko Mirkovic ja Chavaughn Lewis olid Kalev/Cramo resultatiivseimad 18 punktiga, vastaste eest viskas 17 punkti Janis Kaufmanis.

Kalev/Cramol on viimasest mängust kirjas 66:84 kaotus Riia VEF-i vastu. Enne seda oli käsil neljamänguline võiduseeria, kui alistati Pärnu Sadam, Jekabpils/SMScredit.lv, Betsafe Jurmala ja TalTech. Valmiera teenis 12. jaanuaril magusa 77:75 võidu Pärnu Sadama üle, otsustavad vabavisked realiseeris tiimi liider Kaufmanis. Enne seda kohtumist võideti 22 punktiga Jekabpilsi, kuid hiljutist head hoogu on varjutamas kaotused BK Liepaja ja Läti Ülikooli vastu.

Arnett Moultrie on Kalev/Cramo parimana visanud keskmiselt 15,3 punkti. Kuna Chavaughn Lewisel on veel mängukeeldu kanda ja Ivan Almeida taastub vigastusest, siis paremuselt teine skooritegija on Reggie Lynch, kellel kirjas 12,5 punkti mängu kohta. Lauapalle on enim korjanud samuti Lycnh, keskmiselt 5,6. Janari Jõesaare nimel on neid 5,1.

Valmiera poolelt on 19,9 punkti mängu kohta visanud Janis Kaufmanis. Edmunds Elksnis on lisanud 13,0 ja Maris Ziedinš 9,8 silma. Ziedinš on kogunud ka keskmiselt 5,7 lauapalli. Järgneb Klavs Dubults, kellel neid 4,7.