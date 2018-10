TÄNA DELFI TV-s | Ainsana täiseduga jätkav Kalev/Cramo kohtub TalTechi ja endise kapteni Gregor Arbetiga

Kalev/Cramo ja TalTechi mäng peetakse Tallinnas Kalevi spordihallis, algusega kell 19. Delfi TV näitab mängu otseülekandes.

Nelja kohtumise järel Eesti-Läti liigas ainsana täiseduga jätkav Kalev/Cramo teenis pühapäeval VTB Ühisliigas oma hooaja esimese kaotuse, jäädes võõrsil 73:80 alla Venemaa suurklubile Himkile. Eelmisel kolmapäeval treeningul peavigastuse saanud punktimasin Ivan Almeida piirdus kaotusmängus 6 punktiga. Eesti-Läti liigas on Roheneemesaartelt pärit ääremängija seni keskmiselt panustanud 18,3 silma. Talle järgnevad leegionärid Reggie Lynch 12,5, Chavaughn Lewis 12,3, Branko Mirkovic 11,5 ja Landen Lucas 11 punktiga mängus. Eesti mängijatest on Donaldas Kairyse juhendatava klubi resultatiivseimad olnud Janari Jõesaar ja Kristjan Kitsing mõlemad 8 punktiga mängus. Kaheksal korral Eesti parimaks korvpalluriks valitud Kristjan Kangur on seni toonud keskmiselt 4,5 silma, 4 lauapalli ja 2,8 korvisöötu.