TalTech sai koduväljakul väärtusliku võidu Rapla korvpallimeeskonna üle

Toomas Raadik ning Jaan Puidet on TALTECH-i suurimad skooritegijad 16,6 ja 12,9 punktiga. Puideti nimel on ka 7,1 lauapalli ja Levi Martin Giese'il on neid 6,9. Rapla poolelt on Hunter Mickelson ja Dominique Hawkins toonud keskmiselt 14,5 ning 14,3 punkti. Mickelson on samuti kätte saanud 7,2 lauapalli, järgneb Ervins Jonats 6,4 lauapalliga.