TalTech andis Ogrele võimsa lahingu, aga lauas ebareaalseid numbreid näidanud lätlased võtsid lõpuks siiski napi võidu

Läti meeskonna edu pandiks oli kahtlemata lauavõitlus: nad kogusid meeskonnana 58 lauapalli, millest lausa 26 (!) olid ründelauast. Tallinlased vastasid samuti võimsa ründelauavõitlusega, ent jäid siiski kokkuvõttes lauas alla - TalTechi vastavad näitajad olid 45 ja 18.

Individuaalselt olid Ogre paremad Edgars Lasenbergs 21 ja Kaspars Berzinš 20 punktiga, Berzinš kogus lisas 11 lauapalli. Kristaps Dargais lisas 15 punkti kõrval 15 lauapalli, sealjuures olid neist lausa 10 ründelauast.

TalTechi poolelt oli Jaan Puidet lähedal kolmikduublile - ta kogus 18 punkti, 13 lauapalli ja 8 korvisöötu. Toomas Raadiku arvele jäi 17 silma.

Liigatabelis on Ogrel kirjas kaheksa võitu ja kolm kaotust, TalTechi vastav saldo on 6-5.

TALTECH - BK Ogre

24.11.2018 kell 17.00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV, Best4Sport TV

Heas hoos TalTechi korvpalliklubi on oma viimasest kuuest mängust kaotanud vaid ühe – 7. novembril jäädi 72:95 alla Riia VEF-ile. Kokku on ülikoolimeeskonnal turniiritabelis kuus võitu ja neli kaotust, millega asutakse 6. kohal. Suurepäraselt on hooaega alustanud ka TalTechi laupäevane vastane Ogre, kes on võitnud kümnest kohtumisest seitse ja asub tabelis 4. kohal. Meeskonna viimane kaotus pärineb 20. oktoobrist, kui võõrsil jäädi napilt 81:83 alla Tallinna Kalevile. Eesti-Läti korvpalliliigas pole kaks võistkonda omavahel veel kohtunud, mullu Balti liigas jäi omavaheliste mängude võitude-kaotuste suhe 2:0 Ogre kasuks.