Tallinna Kalev/TLÜ jaks Eesti-Läti ühisliiga liidrist üle ei käinud, Tartu sai võõrsil Ogrelt kaotuse

Veebruaris on Kalev/TLÜ pidanud kaks mängu vastavalt Tartu Ülikooli ja Betsafe Jurmala vastu, kuid kaotanud need 82:84 ja 96:99. Seejuures jäädi Jurmalale alla lisaajal. Viimane võit pärineb 27. jaanuarist, kui võõrsil mängiti 86:63 üle VALMIERA GLASS VIA. Ventspils võitis 2. veebruaril BK Ogret 99:79 ning meeskond on vaid ühe kohtumise kaotanud - hooaja avamängu BC Kalev/Cramo vastu skooriga 85:97.

Taylor Stafford on Kalev/TLÜ resultatiivseimana toonud keskmiset 15,5 punkti ning Damarcus Jamaal Harrisoni nimel on 12,7 punkti. Karl-Johan Lips on kogunud 8,1 ning Janar Talts 6,1 lauapalli. Rihards Lomažs on visanud Ventspilsi eest 13,8 ja Jonathan Arledge 12,7 silma. Ousmane Drame nimel on 7,6 lauapalli, Arledge'il on neid 6,1 mängu kohta.