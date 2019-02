Tallinna Kalev sai TalTechi spordihoones lisaajal Jurmalalt valusa kaotuse

13. oktoobril olid Betsafe Jurmala (10-11) ja Tallinna Kalev/TLÜ (10-9) käesoleval hooajal esimest korda vastamisi. Jurmala asus 22:17 juhtima ning neljanda veerandaja alguseks oldi samuti 58:51 ees. 2.07 enne kohtumise lõppu oli seis 69:69 viigis, misjärel tabas Janar Talts Kalev/TLÜ poolelt kaugviske. Kuigi Edgars Jeromanovs vähendas võõrustajate jaoks kaotusseisu minimaalseks ja külalised tegid 18 sekundit enne lõpuvilet ka pallikaotuse, siis Jurmala üks liidritest ei suutnud omakorda palliga midagi asjalikku peale hakata ja rünnakuõigus läks vastastele. Taylor Stafford viis vabavisetest Kalev/TLÜ 74:71 juhtima, aga Jeromanovs sai siiski kaugviset veel üritada, ent see ei tabanud ja lisaaega ei tulnud.

Martin Müürsepa käe all pidi Tallinna klubi 19. jaanuaril vastu võtma valusa 84:88 kaotuse Läti Ülikoolilt. Neli päeva hiljem oldi vastamisi Riia VEF-iga ja vaatamata 20-punktilisse kaotusseisu jäämisesse võideldi end mängu tagasi, aga 83:93 külaliste paremus oli siiski tõsiasi. Viimati kaotusteseeria lõpetati, kui võõrsil teeniti Valmiera üle kindel 86:63 võit, kirjutab basket.ee.

Jurmala meeskond pole pärast 23. jaanuaril toimunud Kaspars Kambala lahkumismängu BC Kalev/Cramo vastu ühtegi kohtumist pidanud. Enne seda jäädi ka BC Valga-Valga/Maks&Mooritsale 19 punktiga alla, kuid eelmises kolmes mängus seljatati nii Jekabpills/SMScredit.lv, BK Ogre kui ka lisaajal BK Liepaja.

Martinš Gulbise ja Kristaps Zeidsi juhendatavas Jurmalas on viimase paari nädalaga mitmeid muudatusi toimunud. Meeskonnast lahkusid korvialused jõud Ilja Gromovs ja Endru Davids Smits, kes siirdusid vastavalt Venemaa esi- ja Rootsi kõrgliigasse. Asemele toodi Valga-Valka meeskonnas tänavu 16 mängus kaasa teinud 203cm pikkune ameeriklane Carl Anthony Montgomery ja reedel anti teada, et tiimiga liitus Kaspars Vecvagars. Läti koondise praeguse peatreeneri Arnis Vecvagarsi poeg on varasemalt kuulunud Kaunase Žalgirise noortesüsteemi ning aastatel 2013-2016 mahtus ka põhimeeskonda. Erinevad vigastused on aga tagameest kimbutanud ja nii on 25-aastane mängija jõudnud veel esindada kaks hooaega Riia VEF-i, viimased pool hooaega pallis ta Poola kõrgliigas Szczecini Wilki Morskie võistkonnas.

Loe veel

Kalev/TLÜ koosseisus on viimaste päevadega samuti üks oluline liikumine aset leidnud. Keskmängija Bamba Fall pidi Euroopa Liidust viisaprobleemide tõttu lahkuma ja üleval on võimalus, et 32-aastane senegallane sel hooajal enam Eestisse naasta ei saagi. Klubi mänedžer Oliver Läll andis teada, et hetkel tegeletakse uue keskmängija otsingutega ja loodetakse sellega ühele poole saada 6. veebruariks, kui võõrustatakse Tartu Ülikooli.

Taylor Stafford on Kalev/TLÜ parimana visanud keskmiselt 15,8 punkti, Karl-Johan Lips on kogunud 8,3 lauapalli. Jurmala eest on Kristaps Mediss toonud 11,9 punkti ning Lauris Blaus on kätte saanud 6,1 lauapalli mängu kohta.