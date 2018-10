Rapla teenis Eesti-Läti korvpalliliigas Liepaja üle võidu

Kohtumine Liepajas peeti ära üsnagi piiratud ressursiga, kui kahe meeskonna peale käis väljakul kõigest 15 mängijat. Rapla alustas kohtumist paremini ja võitis avaveerandi 8 punktiga. Edasi hoiti küll pidevalt väikest edu, kuid Liepaja tuli kolmanda veerandi keskel korra viigini 51:51, aga päris ette lätlased ennast võidelda ei suutnud.

Kaheksale mehele võimaluse andnud Aivar Kuusmaa hoolealustest kerkis 21 punkti, 8 resultatiivse söödu ja 5 lauapalliga parimaks Rain Veideman. Dominique Hawkins lisas 19 silma ja 4 söötu, Hunter Mickelson 14 punkti, 9 lauapalli ja 3 vaheltlõiget ning Gregor Ilvese kontole kogunes 12 punkti.

Seitsme mängijaga läbi ajanud Liepaja kasuks tõi Justin Johnson 29 punkti, 4 lauapalli ja 4 söötu, Taylor Bessick kogus kaksikduubli 15 punkti ja 13 lauapalli ning Roberts Krastinš lisas 14 silma ning 5 lauapalli.

Liigatabelis on AVIS UTILITAS Rapla nüüd kolme võidu ja nelja kaotusega 15 tiimi hulgas 10. kohal, BK Liepaja (1-6) on eelviimane ehk 14. Rapla järgmine mäng on 3. novembril, kui koduväljakul võetakse vastu TalTechi (3-3) tiim.