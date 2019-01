Rapla korvpallimeeskonna peatreeneriks saab Toomas Annuk

„Nagu varemgi jutuks tuli, oli Toomas üks kindlatest peatreenerikandidaatidest algusest peale. Ta on oma kogemuste ja asjatundlikkusega Eestis kahtlemata esirinnas ning need kaks kriteeriumit olid valikul väga olulised. Kahel möödunud nädala mängul tõestas ta end minu jaoks peatreenerina piisavalt, et rääkisime temaga lähemalt ja mul on väga hea meel, et meil on tuleviku osas sarnane nägemus,“ sõnas uue peatreeneri kohta Rapla korvpalliklubi juht Jaak Karp klubi kodulehele.

Uut abitreenerit Karbi sõnul veel paigas ei ole. „See on kindlasti üks järgmistest sammudest. Kaalume kandidaate nii Eestist kui lähiriikidest ning proovime Toomasega koos talle sobivaima abilise leida. Sealt kohe järgmine on prioriteetide nimekirjas kindlasti ka uue mängija kandidaatide kaalumine, et täita praegust tühja kohta tagamängijate rivis,“ lisas Karp.

Toomas Annuk on põline korvpalliinimene, Rapla korvpallimeeskonna juures olnud seitse aastat, nii esindusmeeskonna abitreeneri- kui korvpallikooli noortetreeneripingil. Klubitöö kõrvalt on ta olnud treeneriametis ka nii naiste- kui ka erinevas vanuses noortekoondiste juures. Lisaks väljaku kõrval tehtavale tööle on Annuk tunnustatud koolitaja, kes andnud oma panuse teistegi Eesti treenerite arengusse. Tänu suurele enesetäiendushuvile ning pühendumusele on ta lisaks Eestis tehtud tööle end hea kontaktina pildile seadnud välismaalgi. Mitme Eesti mängija jõudmises USA ülikoolikossu areenile on just temal olnud võtmeroll.