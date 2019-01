Priit Vene: meid hakiti pidevalt lubatu piiril ja elati korvi all seljas

Avaveerandil said tartlased Arnas Velicka kaugvisete abil hästi minema ja peatreener Priit Vene jagas mänguaega peaaegu kõikidele kaasas olnud mängijatele. Veerandi lõpus läks sellega rütm pisut käest ja Läti Ülikool võitis neljandiku viimase sekundi kolmesega 20:19. Esimese poolaja lõpetas Arnas Velicka kaugvise, mis viis Tartu meeskonna 34:28 ette. Tasavägise kolmanda veerandaja järel seisid tablool viiginumbrid 54:54.

Lõplikult said tartlased mängu enda kätte neljandal veerandil tehtud 8:0 spurdiga, mille alustas Kregor Hermet ning jätkas Joonas Anton Jürgenstein kahe kaugviskega. Sellega pääses Tartu Ülikool seitsme-kaheksa punktiga ette ja hoidis seda vahet kuni lõpuni.

Hästi kaugviskeid tabanud tartlaste parim oli Arnas Velicka 21 punkti, seitsme korvisöödu ja viie lauapalliga. Kregor Hermet lisas 16 punkti ja neli lauapalli. Robin Kivi arvele kanti 11 punkti. Tautvydas Šležas oli üheksa punkti ja 12 lauapalliga lähedal kaksikduublile.

Läti Ülikooli eest kogus nende mängujuht Renars Birkans 16 punkti ja andis neli korvisöötu. Linards Jaunzems sai kirja kaksikduubli 13 punkti ja 12 lauapalliga. Samuti 13 punkti skooris Karlis Zunda, talle ka kaheksa lauapalli. Adrians Snipke viskas 12 punkti.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul tegi vastate aktiivne kaitsetöö mänguplaani täitmise raskeks. „Nad hakkisid pidevalt kohtunike lubatu piiril ja eks see lõi meid oma rütmist välja. Korvi all elati meil pidevalt seljas ja saime ainult 13 vabaviset – nii vähe pole meil juba ammu olnud. Aga kõige tähtsam on see, et saime kätte võidu, mille järgi siia tulime ja nüüd saab hakata valmistuma kolmapäevaseks mänguks Kalev/Cramoga,“ sõnas Vene tiimi pressiteenistuse vahendusel.