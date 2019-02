Pärnu Sadam hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

Bostoni ülikoolist tulnud Alston on 203 cm pikkune tsenter, kellel vanust 24 eluaastat, kirjutab Pärnu Sadam Facebookis.

Pärast ülikooli lõppu võttis ta oma esimese profihooaja vastu Saksamaal (Trier gladiatorskus meeskonnas), ta keskmisteks näitajateks oli 12 punkti ja 6 lauapalli.

Käesoleval hooajal pallis mees Pecsi VSK-Veolia meeskonnas (Ungari A divisjon), kus asetses 14 meeskonna seas seitsmendal kohal.

Kahjuks vigastas mees jalga enne ametlikke mänge ning poolte kokkuleppel lendas ta tagasi koju. See andis võimaluse Pärnu Sadama peatreeneril teha mehele veidi mõistlikum pakkumine, kui hooaja alguses ning sõlmiti leping.

Alstoni jalg on paranenud ja ta on valmis sadama ankrut vedama. Peatreener Heiko Rannula võttis riski:”Nagu ikka hea mängija saamiseks tuleb väike risk võtta, kvaliteeti on temas piisavalt, hetke vorm on väike küsimark.”

Justini enda vahetu kommentaar Tallinna Lennujaamas oli, et mees on hoidnud end vormis ja augustis saadud vigastus teda ei kimbuta.