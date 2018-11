OTSEPILT | Tartu Ülikool võitis Läti meistri vastu esimese poolaja

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna senine hooaeg on olnud parajalt kõikuv, võidetud TalTechi ja Tallinna Kalevit, kuid kaotatud Valmierale. Viimases kohtumises jäädi eelmise nädala reedel võõrsil 71:97 alla Raplale. Tartul on turniiritabelis viis võitu ja neli kaotust, millega asutakse 6. kohal. Meeskonda räsivad vigastused. Lisaks Rain Raadikule, kes 29-aastasena on noore meeskonna kogenuim mängija, kaotati viimase kohtumise järel jalga vigastanud Märt Rosenthal. Tänavu põhikoosseisu tõusnud 19-aastane viskav tagamängija on seni toonud keskmiselt 12,2 punkti mängus. See tähendab, et pühapäevases kohtumises peab peatreener Priit Vene tavapärasest veelgi rohkem lootma leedulastest mängijatepaarile Arnas Velicka – Julius Kazakauskas, samuti peagi taaskord rahvuskoondisega liituvale Kregor Hermetile.