OTSEPILT | Tartu Ülikool üritab hoogu hoida, vastu astub Ogre

Tartu Ülikool - BK Ogre

27.10.2018 kell 17.00, Tartu, TÜ Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Tartu ülikoolimeeskonnal on Eesti-Läti korvpalliliigas kirjas neljast mängust kolm võitu, viimati alistati 17. oktoobril peetud võõrsilkohtumises Pärnu Sadam 82:76. Peatreener Priit Vene juhendatava võistkonna liidrid on leedulased Arnas Velicka ja Julius Kazakauskas. Seni keskmiselt 23 silmaga panustanud Velicka juhib punktitoojate edetabelit, meeskonna kapten Kazakauskas on aga liiga parim lauavõitleja 11,3 lauapalliga mängu kohta. Hästi on hooaega alustanud ka 19-aastane tagamängija Märt Rosenthal ja 21-aastane ääremängija Kregor Hermet, kes on seni toonud vastavalt 16,8 ning 14,5 punkti mängus.

Ogre on hooaega alustanud kolme võidu ja kolme kaotusega. Oma viimase kohtumises pidas Läti meeskond 20. oktoobril, kui Sõle spordikeskuses jäädi napilt 81:83 alla Tallinna Kalevile.