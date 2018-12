OTSEPILT DELFI TV-s | Tartu Ülikool kohtub liiga liidri Ventspilsiga. Kas Tartul jagub vastuhakuks jõudu?

Tartu Ülikool - BK Ventspils

22.12.2018, kell 17.00, Tartu, TÜ Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Tartu ja Ventspils pidasid hooaja esimese omavahelise matši maha ligi kuu aja eest. Eesti klubi tuli mängule küllaltki hõreda koosseisuga: platsil käis kaheksa mängijat, vahetusmeestelt tuli vaid neli punkti kokku. Sellest hoolimata oli Ventspils suurtes raskustes ja alles lõpuminutitel vormistati raske 88:83 võit. Tartlaste liidriks kujunenud Arnas Velicka tegi võimsa etteaste, kui viskas 36 punkti. Kregor Hermet lisas 19 silma ning 10 punkti ja 11 lauapalli sai kirja Julius Kazakauskas.

Tartu paikneb kuue võidu ja kuue kaotusega turniiritabelis kaheksandal kohal, lähikonkurendid Pärnu Sadam ja Rapla Avis Utilitas tihedalt kannul. Eelmises mängus tuli BK Liepajale alla vanduda 78:89. Ventspilsil on käsil 11-mänguline võiduseeria ja ainus kaotus pärineb hooaja avamängust BC Kalev/Cramolt.

Liiga paremuselt kolmas skooritegija Velicka on Tartule toonud keskmiselt 21,4 punkti. Ventspilsi poolelt on Ronalds Zakis visanud 14,5 punkti mängu kohta. Julius Kazakauskas on praeguseks lauapallides osas esikoha loovutanud Jekabpils/SMScredit.lv kaptenile Jurijs Aleksejevsile, olles neid kätte saanud 10,1. Ventspilsi ridadest on vastanud Ousmane Drame 8,0 lauapalliga.