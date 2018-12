OTSEPILT DELFI TV-s | TalTech on Läti ülikooliga hädas, vastased kaugvisetel ootamatul heas hoos

TalTech - Latvijas Universitate

22.12.2018 kell 16.00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Rait Käbini juhendatav TalTechi meeskond on tegemas head hooaega. Eesti klubidest ollakse liigas hetkel BC Kalev/Cramo järel teisel kohal. Viimasest viiest mängust on meeskond neli võitnud. 24. novembril jäädi tasavägises kohtumises 84:92 alla tugevale BK Ogrele. Liigatabelis ollakse 15 meeskonna seas 5. kohal, kaheksa võidu ja viie kaotusega.

Läti Ülikooli on peetud tänavu tiimiks, kelle vastu on teistel meeskondadel pigem võidukohustus, kuid märkamatult on neil neli võitu kirjas. Turniiritabelis on nad 11. kohal ning kaks viimast mängu võidetud, vastavalt 78:70 BK Liepajaga ning 80:71 Valmieraga. Kui jätta kõrvale hooaja avamäng BC Kalev/Cramoga, kellelt saadi 25 punktiga lüüa, siis teiste Eesti klubide vastu on hambaid näidatud ja muuhulgas suudetud Pärnu Sadamat 75:70 üllatada.

Toomas Raadik on senistes mängudes toonud TalTechi kasuks 16,6 punkti. Jaan Puideti nimel on keskmiselt 8,3 lauapalli. Läti Ülikooli poolelt on Linards Jaunzems visanud 17,8 punkti ja kogunud samuti 8,3 lauapalli.