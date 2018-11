OTSEPILT DELFI TV-s | Tallinna Kalev/TLÜ on viimase veerandi eel Eesti-Läti ühisliigas Liepaja vastu juhtimas

Kalev on võitnud avapoolaja tulemusega 39:38. Kolm kaugviset tabanud Ron Arnar Pehka on olnud kalevlaste resultatiivseim 9 punktiga. Kolmanda veerandi lõpuks on kodumeeskonna eduseis 53:48.

Mängu eel

Päeva ainsas Eestis toimuvas kohtumises Liepajat võõrustav Tallinna Kalev/TLÜ tuleb mängule vastu nädala eest võõrsil saadud 66:75 kaotusega Tartu Ülikoolile. Kalevlaste resultatiivseim oli taaskord mängujuht Taylor Stafford, kes viskas kaotusmängus 20 punkti, võttis 2 lauapalli ning andis ühe korvisöödu. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Damarcus Harrison 14 silma ja kaksikduubli teinud Karl Johan Lips 10 punkti ja 13 lauapalliga. Kaotusele vaatamata on peatreener Gert Kullamäe juhendatav võistkond alustanud hooaega hästi ning viie võidu ja kolme kaotusega asutakse hetkel liigatabelis 5. kohal.