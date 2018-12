OTSEPILT DELFI TV-s | Sel hooajal esimest korda vastasseis Kuusmaa vs Kullamäe. Kumma hoolealused jäävad peale?

Rapla Avis Utilitas - Tallinna Kalev/TLÜ

22.12-2018 kell 17.00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV

Päeva ainsas kahe Eesti klubi vahelises kohtumises võtavad mõõtu Aivar Kuusmaa juhendatav Rapla Avis Utilitas ning Gert Kullamäe ja Tallinna Kalev/TLÜ. Mäletatavasti olid meeskonnad viimati korraga platsil eelmise hooaja veerandfinaalis ja põhiturniiri kolmandat Raplat peeti selgelt favoriidiks. Üllatuslikult õnnestus Kalev/TLÜ-l minna kolme võiduni peetavat seeriat 2:0 juhtima, ent viimane vajalik samm jäi siiski tulemata ning poolfinaali pääses Rapla.

Tänavusel hooajal on paremini läinud Kalev/TLÜ-l, kellel 14 mänguga ette näidata kaheksa võitu, mis annab liigatabelis TalTechi järel kuuenda koha. Viimase aja tulemused siiski üleliia enesekindlust ei paku. Lähikonkurentidele on kaotatud, tabeli tagumise poole võistkondi on läbi raskuste võidetud.

Rapla asub viie võidu ja kaheksa kaotusega kümnendal kohal. Nädala eest hakati võõrsil tugevalt vastu BK Ogrele, kuid lõpuks ikkagi kaotati 77:84. Viimastes mängudes on 11 punktiga alistatud Pärnu Sadam ja koguni 97:71 võideti Tartu Ülikooli. Nende kahe kohtumise vahel tuli aga Haapsalus vastu võtta valus 81:83 kaotus BC Valga-Valka/Maks&Mooritsalt.