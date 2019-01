OTSEPILT DELFI TV-s | Rapla võõrustab tabeli tippu kuuluvat Riia VEF-i

Hiljuti Aivar Kuusmaa vallandanud Rapla on Toomas Annuki käe all viimased kaks mängu võitnud. Turniiritabelis on Rapla kerkinud play-off'i piirile. Praegu hoiab Rapla seitsme võidu ja üheksa kaotusega üheksandat kohta. Viimasel play-off'i viival kohal on Tartu Ülikool seitsme võidu ja kaheksa kaotusega.

VEF kuulub samal ajal tabeli tippu, kus 15 võidu ja kahe kaotusega on sisse võetud teine positsioon.

Rapla ja VEF-i kohtumine algab Sadolini spordihoones kell 18.30. Delfi TV näitab kohtumist otsepildis.