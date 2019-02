OTSEPILT DELFI TV-s | Rapla ja Pärnu kohtuvad võtmemängus

Hunter Mickelson on Rapla kasuks toonud keskmiselt 14,3 ja Indrek Kajupank 12,0 punkti. Mickelson on kogunud 7,1 ja Ervins Jonats 6,5 lauapalli. Pärnu eest on Demetre Rivers visanud 19,1 ja Mihke Kirves 15,1 silma. Viimase nimel on ka 8,4 lauapalli ja Rivers on võtnud neid 5,6 mängu kohta.