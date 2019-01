Pärnu võitis avaveerandi 22:20, kuid jäi poolajavileks kaotusseisu 40:43. Mihkel Kirves on toonud 14 ja Demetre Rivers 12 punkti.

Pärnu on hetkel napilt play-offi pääsu joone all, asudes üheksandal kohal kaheksa võidu ja kümne kaotusega. 11 võitu saanud Ogre (11-5) on kõrgel neljandal kohal.