OTSEPILT DELFI TV-s | Pärnu Sadam noolib võitu Tartu Ülikooli üle. Kas õnnestub?

Eesti eelmise hooaja hõbedaklubil Tartul on Eesti-Läti liigas kolme kohtumise järel kirjas kaks võitu ja lisaajal saadud kaotus Valmieralt. Peatreener Priit Vene juhendatava ülikoolimeeskonna resultatiivseimad on seni olnud noored tagamängijad Arnas Velicka ja Märt Rosenthal, kes on toonud vastavalt 22,3 ja 18,7 punkti mängus. Leedu tippklubist Žalgirisest laenul olev Velicka on lisaks panustanud keskmiselt 4,7 lauapalli ja 6 korvisööduga. Kahekohalise keskmise punktiskoorini on jõudnud veel leedulasest kapten Julius Kazakauskas 15,7 silmaga (lisaks 11,7 lauapalli ja 5 korvisöötu) ning Hispaaniast kodumaale naasnud Kregor Hermet 14 punktiga mängus.