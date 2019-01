OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Tartut, avapoolaeg kuulus 13-punktilise paremusega kalevlastele

Kalev alustas bravuurikalt ning spurtis kahe ja poole minutiga 11:0 ette. Sellele järgnes Tartu vahespurt, mille lõpuks sulas kalevlaste edu 13:11-le. Avaveerandi lõpuvile kõlades oli Kalev ees 26:15.

Esimese poolaja lõpuks jäi vahe enam-vähem samaks - Kalev läks pikale vaheajale eduseisus 45:32.

BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool

30.01.2019, kell 19:00, Tallinn, Kalevi Spordihall

Juba aastaid Eesti korvpallipublikule tuttavad ja enamikes finaalseeriates üksteiselt mõõtu võtnud BC Kalev/Cramo (16-2) ja Tartu Ülikool (8-8) on tänavusel hooajal teist korda vastamisi. Kuigi viimati olid kalevlased kolmandaks veerandajaks 20 punktiga ees ja kokkuvõttes teeniti 77:58 võit, siis tartlased on tõusvas joones liikunud, olles ühtlasi kahele Läti tippklubile Riia VEF-ile ja BK Ventspilsile korralikult hambaid näidanud. Vigastuspausilt on tagasi Märt Rosenthal ja Rain Raadiku puudumise tõttu meeskonda hangitud korvialune jõud Tautvydas Šlezas on suutnud häid numbreid näidata: kolme mänguga keskmiselt 9,7 punkti ja 11,7 lauapalli, kirjutab basket.ee.

Kalev/Cramol on käsil kolmemänguline võiduseeria. Kuigi jaanuari algul alistati TALTECH 100:66, siis Riia VEF-ile jäädi alla 66:84. Pärast seda on võetud Valmiera üle 88:79 võit ning ajaloolises Kaspars Kambala osalusel toimunud mängus oldi Betsafe Jurmalast 78:66 paremad. 24. jaanuaril teeniti kindel 102:64 võit turniiritabeli punase laterna Jekabpils/SMScredit.lv üle. Selles kohtumises tegid võimsa mängu Arnett Moultrie ja Tony Wroten jr, kes tõid vastavalt 27 punkti ja 22 korvisöötu.