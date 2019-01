OTSEPILT DELFI TV-s | Halleriga tugevnenud Valga-Valkal on võidukohustus

Valga/Valka kaotas tasavägise avaveerandi punktiga (15:16), poolajavileks olid külalised ees 29:30.

Kaksiklinna võistkond BC Valga-Valka/Maks&Moorits (4-13) ja Valmiera (6-13) kohtusid viimati omavahel hooaja esimeses mängus. Matš kulges tasavägiselt: Valmiera läks esimese veerandajaga 21:16 ette, aga poolajaks oli seis 43:43 viigis. Viimasele neljandikule pidi Valga-Valka vastu minema 63:67 kaotusseisust, ent 1.58 enne lõppu viis Guntis Sipolinš omad 82:80 juhtima. Võõrustajad taastasid Edmunds Elksnise kaugviskest eduseisu ning Janis Kaufmanis lisas ka vabaviske. Kümme sekundit enne lõpuvilet oli Sipolinš taas korvi alt täpne, ent lõppskoori sai vormistada Kaufmanis.

Valmiera meeskonnast pole hooaja jooksul ühtegi mängijat lahkunud ega lisandunud. Valga-Valka ridades on aga mitmeid muudatusi toimunud. Enne peatreeneri Armands Misuse lahkumist ja uue juhendaja Mihhail Karpenko tulekut siirdus Egert Haller Hispaania tugevuselt kolmandasse liigasse, kuid nüüd on mullu suurepärase hooaja teinud viskav tagamängija tagasi. Ameeriklased Clayton Wilson ja Carl Anthony Montgomery on piirilinna tiimist lahkunud, kellest viimane pallimas hetkel Jurmala ridades. Platsile pole Valmiera vastu tulemas vigastusest taastuv Tom Kaldre ning küsimärgi all on ka Kristen Meisteri olukord, kes viimati BK Ogre vastu kaasa ei teinud, kirjutab basket.ee.