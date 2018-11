OTSEPILT DELFI TV-s | Eesti-Läti Ühisliigas kohtuvad tähtsas mängus Pärnu Sadam ja TalTech

Peatreener Heiko Rannula juhendatavas Pärnu esindusmeeskonnas on välja kujunenud kindel põhikolmik, kuhu kuuluvad ameeriklasest mängujuht Henri Wade-Chatman ning septembrikuus MM-valikmängudes Eesti koondist esindanud Mihkel Kirves ja Saimon Sutt. Pikkade osakonnas jagab 208 cm pikkune tsenter Karl Martin Kask mänguaega enamasti kanadalase Drew Urquharti ja Armeenia rahvuskoondislase Arkadiy Mkrtychyaniga.

Just Pärnu lootsina peatreenerikarjääri alustanud Rait Käbini juhitud TalTechi senist hooaega on oluliselt mõjutanud meeskonna kahe tugitala – tsentri Levi Martin Giese ja tagamängija Jaan Puideti – vigastused. Nendest viimast on kolmapäeval siiski platsile tagasi oodata. Ülikoolimeeskonna kandva jõu on senistes kohtumistes moodustanud veteran Gregor Arbet, Toomas Raadik, Oliver Metsalu ja käimasoleva hooaja alguses tõeliseks söödumasinaks saanud mängujuht Norman Käbin, kes on seni jaganud keskmiselt 7 resultatiivset söötu mängus.

Betsafe Jurmala – Latvijas Universitate

14.11.2018 kell 19.00, Jurmala, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

Ülekanne: Best4Sport TV, Delfi LV

Mängupäeva teises kohtumises võõrustab turniiritabelis 8. kohta hoidev Jurmala esindus 12. kohal asetsevat Läti Ülikooli meeskonda. Oma viimases mängus teenis Jurmala laupäeval 67:60 koduvõidu Rapla üle, Läti Ülikool jäi pühapäeval peetud kodumängus 60:86 alla Ogrele.