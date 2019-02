OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool vajab võidulisa, vastas tabeli punane latern

Tartu Ülikool vajab koduväljakul kindlasti võidulisa, kuna vastas on liigatabeli viimane meeskond. Kohtumine algab TÜ spordihoones kell 19.00, Delfi TV vahendab mängu otsepildis.

Jekabpils (0-20) ja Tartu (9-11) olid vastamisi 11. novembril ning külalismeeskond teenis 93:74 võidu. Avaveerand kuulus Jekabpilsile 24:21 ja ka poolajaks juhiti 45:44. Kolmanda veerandaja võitsid tartlased aga 14 punktiga ja koos viimase neljandiku 25:19 paremusega oli soovitud tulemus käes. Kregor Hermet viskas Tartu eest 24 punkti. Jekabpilsile tõid Verners Kohs ja Jurijs Aleksejevs võrdselt 19 silma, kellest viimane kogus ka 8 lauapalli ning jagas 7 korvisöötu, kirjutab basket.ee.

Tartu alistas 6. veebruaril Hermeti viimase sekundi viskest Tallinna Kalev/TLÜ 84:82. Võrus toimunud kohtumises tuli vastu võtta 70:76 kaotus Valmieralt ja viimati jäädi võõrsil BK Ogrele 89:99 alla. Jekabpils pole 20 mängu jooksul suutnud võiduarvet avada. 9. veebruaril võeti Riia VEF-ilt vastu 63:102 kaotus.

Arnas Velicka ning Kregor Hermet on Tartu parimatena visanud keskmiselt 19,8 ja 16,1 punkti. Tautvydas Šlezas on kätte saanud 11,0 ning Julius Kazakauskas 8,6 lauapalli. Jekabpilsi poolelt on Jurijs Aleksejevs toonud 15,0 ja Leon Gillmore III 13,3 silma. Aleksejevs ja Gillmore III on võtnud vastavalt 9,8 ja 6,3 lauapalli mängu kohta.