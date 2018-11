OTSE DELFI TV-s | Suur rivaliteet koduõuel! Kalev/Cramo ja Riia VEF on esimese poolaja järel viigis

Delfi TV vahendab kohtumist otseülekandes, algusega kell 18.55.

Eelinfo:

Kalev/Cramo pole seni kahe naaberriigi ühises liigas veel kaotusekibedust tundnud, kõik üheksa kohtumist on lõpetatud võiduga. VEF-il on tabelis seitsme võidu kõrval ka üks ühepunktiline kaotus, mis saadi oktoobri keskel koduselt rivaalilt BK Ventspilsilt.

Cramo ja VEF on tänavu korra juba kohtunud, kui oktoobri viimasel päeval said lätlased VTB Ühisliiga raames võimsa teise poolaja abil 82:74 võidu. Tolles mängus tabas VEF kaugviskeid 45-protsendiliselt (14/31) ning keeras 6-punktilise poolajakaotuse kindlaks võiduks. Läti klubi poolel hiilgasid Artis Ate 23 ning Andrejs Gražulis 17 punktiga. Kalev/Cramo mängu vedasid Chavaughn Lewis 19, Kristjan Kitsing 14 ning Reggie Lynch 13 punktiga.

Eesti-Läti liigas on VEF-i mängumeeste vahel punktid jaotunud seni üsna ühtlaselt, kui keskmise punktiskooriga üle 9 silma on koguni seitse mängumeest. Parimatena on antud hetkel Steve Zack ja Arturs Ausejs keskmiselt 11,6 punktiga. 25-aastane ja 211 cm pikkune ameeriklasest tsenter Zack on olnud 7 lauapalliga ka tiimi edukaim lauavõitleja.