OTSE DELFI TV-s | Rapla võõrustab Eesti-Läti liigas resultatiivsusega silma paistvat Liepajat

Liepaja eest on keskmiselt 23,1 punkti toonud Justin Lamont Johnson, kes on ühtlasi liiga parim skooritegija. Torrance Rowe järgneb 19,2 visatud punktiga. Taylor Hanif Bessick, kes viimased kaks mängu pole Liepaja eest kaasa teinud, on kogunud keskmiselt 8,3 lauapalli, sloveenil Andraz Kavasil on neid 6,0.