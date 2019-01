OTSE DELFI TV-s | Kuidas algab Rapla Kuusmaa järgne ajastu? Esimene mäng piirilinnas Valgas

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - Rapla Avis Utilitas

09.01.2018, kell 19:00, Valga, Valga Spordihoone

Turniiritabelis eelviimast ehk 14. kohta hoidev BC Valga-Valka/Maks&Moorits on teist korda sel hooajal vastamisi 10. kohal paikneva Raplaga. 24. novembril Haapsalus toimunud põnevusmängu võitis piirilinna meeskond tulemusega 83:81. Seejuures kombineerisid Valga-Valka kolm ameeriklast Dashawn King, Carl Anthony Montgomery ja toonane uus täiendus Stephen Brown kokku 41 punkti. Rapla poolelt vastasid Dominique Hawkins ja Indrek Kajupank 16 ja 14 punktiga, vahendab basket.ee.

Valga-Valka lõpetas 2018. aasta võiduga, kui võõrsil oldi kindlalt 79:61 üle Jekabpils/SMScredit.lv võistkonnast. Enne seda jäädi koduväljakul aga suurelt alla TalTechile. Rapla alistas 8. detsembril Pärnu Sadama 73:62, kuid järgmises kahes mängus tunnistati BK Ogre seitsme- ja Tallinna Kalev/TLÜ 18-punktilist paremust.

Stephen Brown on Valga-Valka suurim skooritegija, olles nelja mänguga toonud keskmiselt 20,3 punkti, millega 22-aastane tagamängija hoiab kogu liiga arvestuses neljandat kohta. Lätlasest korvialune jõud Guntis Sipolinš on kätte saanud 7,9 lauapalli mängu kohta. Rapla resultatiivseim on keskmängija Hunter Mickelson 15,4 punktiga, olles oma tiimi parimana kogunud keskmiselt ka 7,1 lauapalli.